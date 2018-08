La trágica historia de Pippa, la chica que se suicidó tras una terrible anorexia

En la localidad de Stockport, en Manchester, Inglaterra, la trágica historia de una jovencita, hizo estremecer a la comunidad al conocer las causas de su suicidio. Se trata de Pippa McManus, una chica de 15 años de edad que desde niña luchó contra la anorexia, la condición que la llevó a tomar la decisión tan extrema de terminar con su vida. Haciendo un poco de historia, la familia de Pippa reveló cómo era la niña de pequeña. Cuando era muy niña ya empezaba a revelar lo preocupada que estaba por su apariencia, al punto de sentirse gorda con la ropa que usaba y ni si quiera llegaba a las 5 años.

Cuando iba creciendo fue siendo mucho más drástica. Ella decía que su barbilla era gigante y que la hacía lucir demasiado gorda, por lo que se sometió a un drástico régimen alimenticio así como a exageradas rutinas de ejercicios. Sus padres empezaron a preocuparse y la desnutrición ya era muy evidente en su rostro, todo producto de la terrible anorexia que la aquejaba.

Fue ingresada de inmediato en diferentes centros médicos para buscar ayuda, pero la situación se agravó cuando la joven empezó a atentar contra su vida. Escribió diferentes cartas de despedida que alarmó mucho a sus padres, esto citaba una de ellas:

"No quiero crecer y tener una vida, en estos momentos no la tengo. No soy capaz de luchar más contra la anorexia. Lo he intentado mucho, pero me ha ganado"