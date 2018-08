¡No se guardó nada! La polémica arremetida de Noelia contra los medios puertorriqueños

Tienen un Patriotismo selctivo en Puerto Rico. El Patriotismo deberian usarlo como lo usaron para sacar adelante la Isla despues del Huracan Maria, deberian utilizarlo para EDUCAR a la gente a no faltarle al Respeto de Manera sistematica a las Mujeres, utilicenlo para darle un definido futuro a la Patria que nos vio nacer. MI OPINION SALE DE MI FORO, DE MI EXPERIENCIA, DE MIS VIVENCIAS. 👉Y esa constante y ridicula expresion de "A MI NO ME REPRESENTAS" en serio que causa risa, NO REPRESENTO A NADIE, ME REPRESENTO A MI MISMA, RIDICULAS !!! No estamos en Miss Universo, Move on !!!👈 Mejor combatan la MISOGINIA que la tienen normalizada. Y es importante que fomenten con ese desmedido patriotismo que fomenten la verdadera tolerancia y la nobleza de aceptar errores y defectos, como.yo acepto y Vivo con Los mios. Es Obvio que muchos se dejan llevar por la calentura y no leen bien. Yo hablo de lo que yo Vivo y he vivido. Si tu no formas parte de mi opinion o parte del porcentaje de mi OPINION ,pues entonces no te ofendas, o no vengas a mi espacio de expresion a atacarme si yo no fui al tuyo a Violentarte. Este es mi Espacio de Expresion. HAY MUCHISIMA GENTE EXTRAORDINARIA EN PUERTO RICO. PERO NO OCULTEMOS ESO QUE SI EXISTE, ESA MISOGINIA CONTAGIOSA QUE ES LATENTE Y ESA XENOBIA "SELECTIVA" Y BURLONA QUE AHORA SE LE OLVIDO A MUCHOS.

