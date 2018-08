Una bebita disfrazada ayuda a empoderar mujeres a través de sus fotos

Una pequeña bebita se ha hecho viral gracias a la creatividad de su madre. Jennelle Wexler fabrica disfraces muy especiales para su hija Liberty. El empoderamiento a otras mujeres es parte de su objetivo.

Wexler vistió a su pequeña de apenas 3 meses con un colorido disfraz de la famosa pintora Frida Kahlo y allí comenzó su interés por contar las interesantes historias de muchas mujeres famosas.

La madre de 36 años, comenzó a investigar y planear la serie de fotografías para hablar de las interesantes vidas de muchas mujeres. De esa forma comenzó también a crear los trajes para Liberty.

El proyecto informativo ha llamado la atención no sólo por la ternura de su protagonista sino también porque ofrece datos importantes sobre el empoderamiento femenino.

Jennelle se siente orgullosa de lo que ha creado y cuenta que muchas mujeres se acercan a ella para mencionarle algunas interesantes mujeres que debería añadir a su colección de imágenes.

En una reciente entrevista para People, la autora ha confesado: "Muchas mujeres me han dicho `he aprendido mucho de tus publicaciones. No sabía tanto sobre estas mujeres´, es muy emocionante recibir esa respuesta", dijo emocionada.