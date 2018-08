¡Ocurrentes! así son los divertidos memes de las botas 'imposibles' de JLo

Hace unos días se viralizó esta foto en la que, por el efecto óptico de la captura, @jlo parecía caminar con los jeans por las rodillas. ¿Qué te parecen sus botas? ¿Te gustan o crees que producen un efecto no deseado? #jlo #jloboots #jenniferlopez

A post shared by Marianela Lacayo (@marianelalacayo) on Aug 2, 2018 at 5:04am PDT