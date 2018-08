La pequeña Daisy Demetree es un ejemplo de que la discapacidad no te define y no te limita

Already been through the hard times everything going forward is easy 💯💪🏻🔥💜 #doubleamputee #amputeemodel #modellife #lovelife #fashioninspiration #inspireothers #inspiration #prosthetics #believeinyourself #beyou #thisisme #neverquit #fierce #bopowarrior #unforgettable #photoshoot

A post shared by Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee) on Jul 17, 2018 at 1:30am PDT