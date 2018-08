Famoso actor reveló que se tatuó el nombre de su cuarta esposa en zona genital para serle fiel

El comediante Kelsey Grammer reveló en una reciente entrevista, su truco personal, para poder serle fiel a su cuarta esposa. Fue durante una entrevista con Conan O'Brian, donde el actor de 63 años, reveló que en el año 2012 decidió tatuarse el nombre de su esposa, Kayte Walsh, en la entrepierna, esto como una medida preventiva, para nunca serle infiel, pues en este caso, se trata de la cuarta mujer con la que él se une en matrimonio. Esto fue lo que le confesó al presentador:

"Fue más como una especie de propiedad, mi esposa me dijo: '¿Por qué no te haces un tatuaje?' Supongo que se basaba en la idea de que, si alguna vez pensaba tal vez fuera que era una buena idea cualquier tipo de pecadillo fuera del matrimonio, que quien sea … ya sabes … viendo esta pieza particular de mi cuerpo, lo verían y ya estaría firmada, era propiedad de alguien llamado Kayte".