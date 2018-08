Española impacta las redes con video en el que narra lo difícil que fue aprender a querer su cuerpo con estrías y celulitis

Con estrías y celulitis, la española Amalia ha dado una lección de amor propio a través de un video que se ha viralizado en las redes sociales.

En este video que tiene más de 8 mil retuits en twitter y más de 120 mil reproducciones en Insragram, esta chica de 20 años habla sin tapujos sobre su cuerpo y el largo camino que le ha llevado aceptarse.

También detalló lo difícil que fue aprender a quererse.

“Hay días en los que mirarme al espejo es una tortura y días en los que me clonaría para poder empotrarme a mí misma. He odiado mi cuerpo porque a eso es a lo que se nos ha enseñado, he reventado espejos y me he deshecho en arcadas para que se me notasen los huesos. Quererme ha implicado mucho tiempo y muchísimo trabajo. Y me ha cambiado la vida”.