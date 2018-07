Ricardo Berbari: "Luis Rey me confesó que no era el padre de Luis Miguel"

Mientras se confirma una segunda temporada de 'Luis Miguel, La Serie', la vida personal del Sol de México se continúa robando toda la atención de los medios y redes sociales.

Y si algo marcó a los fans de 'Micky 'fue sin duda la dura realidad de la relación con su padre, Lusito Rey.

Pero, ¿que pasaría si este cruel personaje de la tormentosa vida real de Luis Miguel, no fuese en verdad su padre bológico?.

Todo parece indicar que la realidad podría superar en drama a cualquier ficción, pues hace pocos días el exnovio de Marcela Basteri, Miguel Rivero, aseguró que él podría ser el padre de Luis Miguel.

De acuerdo a Rivero, él fue el último hombre con el que la italiana estuvo antes de fugarse con Luisito Rey rumbo a Puerto Rico, país en donde nació el cantante.

Por otro lado, el primer mánager del cantante en Argentina, Ricardo Berbari, dijo que el mismo Luisito Rey le había confesado que Luis Miguel no era su hijo.

Lo hizo durante un prestigioso programa argentino de entrevistas, llamado 'Los Implacables', conducido por la periodista Susana Roccasalvo.

“¿Tú lo conociste de niño, cuántos años tenía?”, le preguntó la conductora al productor musical en el espacio televisivo:

"Yo lo tuve por primera vez, lo traje a la Argentina cuando tenía 13 años más o menos, y lo tuve durante cinco años hasta que se separó del padre", expresó.

Además de hacer una pausa, el argentino repitió "del padre" haciendo el gesto de las comillas con sus dedos.

"Ésa es la primicia que te voy a dar. Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó de que él no era el padre de Luis Miguel", contó ante la sorpresa de la conductora. "Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo ¡yo no soy el padre de Luis Miguel!", reiteró Berbari.