¡Alerta! Descubre los 5 fraudes electrónicos más utilizados en estafas

A raíz de los fatídicos acontecimientos que han tenido lugar en la India, donde los falsos rumores de WhatsApp provocaron ataques, muertes y linchamientos, la plataforma decidió adoptar más medidas, y señala que seguirá evaluando otros posibles cambios. * WhatsApp anunció que va a empezar a limitar la función para reenviar mensajes con el objetivo de prevenir la difusión de bulos y noticias falsas. La plataforma comenzó a probar la medida este viernes en la India y señaló que está estudiando otros posibles cambios para evitar la desinformación. * La app de mensajería instantánea propiedad de Facebook explicó en su blog que a partir de hoy se aplicará en la India una restricción en el número de chats a los que se puede reenviar un mensaje. En concreto, los usuarios podrán reenviar el mismo mensaje a cinco chats como máximo, y además no estará accesible el botón de avance rápido junto a los mensajes multimedia. * WhatsApp limitó la función de reenvío de mensajes como parte de sus medidas para prevenir la difusión de bulos y noticias falsas que pueden tener graves consecuencias. La compañía empezó por etiquetar los mensajes reenviados el pasado mes de junio, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar con facilidad las cadenas de mensajes y posibles bulos. #DiarioAntillano #Noticias #Tecnología #Límites #Reenviodemensajes #WhatsApp #India #Cambios #Noticiasfalsas #Bulos

