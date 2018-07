VIDEO: Un perro se viraliza en la redes tras aullar una canción de Britney Spears

Un perro llamado Riley en Estados Unidos, se ha vuelto completamente famoso y es la nueva estrella de las redes sociales tras interpretar la popular canción 'Toxic' de la afamada cantante Britney Spears.

El estadounidense Matthew Hardin, dueño del famoso perro, convirtió a su mascota en todo un artista cuando lo grabó brevemente aullando con el mismo ritmo de la conocida canción de la cantante Britney Spears. El vídeo fue publicado a través de la red social de Twitter, donde el perro emite sonidos muy parecidos a la canción.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD

— matt (@matthardn) July 21, 2018