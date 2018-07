Una mujer da a luz en un parque de diversiones y su bebé recibe tickets de por vida

Una mujer dio a luz en el conocido parque de diversiones Six Flags en la ciudad de Georgia. La madre se encontraba jugando con su hija cuando comenzó el trabajo de parto inesperadamente.

La mujer de la que no se han ofrecido mayores detalles ha sido identificada simplemente como `Crusita´ acudió de inmediato al área de primeros auxilios del parque.

De inmediato, los empleados solicitaron apoyo a urgencias pero no hubo tiempo de sacarla del parque de forma segura. El bebé nació en las instalaciones del complejo.

El bebé que afortunadamente goza de buena salud lleva por nombre Mathew.

IT'S A SIX FLAGS BABY BOY! We are thrilled to announce little Mathew was born at Hurricane Harbor on Monday afternoon! Congrats 🎈 pic.twitter.com/lHtxSnAwjh

— Six Flags Over GA (@sfovergeorgia) July 25, 2018