¡Indignante! Hombre mayor levanta falda de mujer en público y nadie hace nada

Un indignarte vídeo captó el momento en el que un hombre mayor levanta falda de una mujer desconocida para él. El clip divulgado muestra como un grupo de personas están viendo detrás de una baranda lo que parece ser una especie de espectáculo callejero, a los pies de esas personas, hay otro grupo, sentados, mirando en dirección opuesta. Uno de ellos es un hombre mayor, a simple vista indefenso hasta que es captado haciendo algo detestable.

Una de las personas pendiente del espectáculo, es una mujer, ella usaba un vestido rojo, aparentemente por el clima de la locación. Al estar totalmente pendiente de la distracción no se percata cuando el hombre mayor le levanta la falda y se asoma sin ningún tipo de respeto o temor, hecho que repite en varias oportunidades. En algún momento del video se muestra como el resto de personas se dan cuenta de lo que está pasando.

La persona que grabó el video se ve claramente molesta, pero una reacción más indignante, fue la de la misma mujer que al ver lo que sucedía no hizo nada al respecto, ni un reclamo ni nada. Se quedó inmóvil y no pidió ayuda, pues el resto de personas no hizo nada tampoco.