Video: Guardia Real empujó violentamente a una turista en Windsor

Se ha vuelto completamente viral un vídeo, donde uno de los miembros de la Guardia Real británica del castillo de Windsor empujó intencional y violentamente a una turista que se encontraba en en lugar.

Resulta que la mujer cruzó el cordón de seguridad de la fortaleza (el cual debe ser respetado), y para mala suerte de ella fue empujada. Cabe mencionar que, esa es una de las residencias preferidas de la Reina Isabel II.

El hecho sucedió de esta manera, la inconsciente mujer cruzó el cordón de seguridad para tomarse una foto y no se dio cuenta de que se había puesto en el paso de rutina de un guardia de la realeza, quien no se detuvo ni dijo ni una palabra para que la turista se retirara, por lo que el hombre con uniforme rojo y sombrero de piel de oso, no dudó en empujar a la turista para continuar su camino como lo tienen estrictamente ordenado.

La Guardia Real británica tiene más de 350 años de historia y se han encargado de defender las residencias y castillos reales desde 1660. Los miembros de seguridad se caracterizan por su actitud inalterable a pesar de las muecas y fotografías vergonzosas de los turistas.

Al ser publicado el vídeo, se hizo viral en todas las redes sociales recibiendo numerosos comentarios.