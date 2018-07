La joven Doreen Ching, de 23 años fue criticada y aplaudida por mostrar sus cicatrices tras dar a luz cuatrillizos

Tras dar a luz, Doreen Ching publicó a través de sus redes sociales para mostrarles a todos el impacto que tiene en una mujer el embarazo. Tuvo cuatrillizos y quería enviar un mensaje a los internautas, de que su cuerpo ahora es diferente.

Las estrías es algo que toda mujer quiere evitar al salir embarazada, pero es parte inevitable de este proceso natural, por lo que la joven quiso enviar un mensaje inspirador a todas las mujeres del mundo, asegurando que no importa el dinero del que se disponga, pues estas son las marcas del triunfo, luego de lograr traer un ser a la vida.

Al compartir la publicación, recibió un gran apoyo de todos sus seguidores, quienes aplaudieron el gesto de valentía y humildad que tuvo al compartir sin filtros su cuerpo, orgullosa de su nueva imagen.

Pero no todo fue así, también algunos usuarios aseguraron sentir repulsión por la foto, haciéndola responsable de sus cicatrices por tener tantos hijos. La bella joven no se quedó con esos insultos y respondió a los denominados “haters”, afirmando que la perfección no existe sino hasta cierto punto; uno de sus mensajes preguntaba “¿sienten algún respeto por las mujeres del mundo?”.

Sin duda fue un poderoso mensaje que dejó atónitos a quienes se atrevieron a cuestionarla por mostrar su cuerpo tal y como es.

壬辰纹以上很多人都误会 但我要澄清一点 那是我的肋骨 生完孩子肚皮松弛 所以很容易看到肋骨 角度问题 Posted by Doreen Ching on Thursday, March 15, 2018