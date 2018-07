¡Hermosa! Así luce actualmente Madison Pettis, la protagonista de película 'Entrenando a Papá'

La joven actriz Madison Pettis es recordada por su trabajo en la serie de Disney 'Cory en la Casa Blanca', donde interpretó el personaje de Sophie Martínez. Saltó a la fama mundial al protagonizar la comedia 'The Game Plan' (Entrenando a Papá) al lado del actor Dwayne Johnson "La Roca", recaudando casi 200 millones de dólares a nivel mundial.

La guapa actriz que cuenta hoy con 20 años de edad, recién cumplidos, dio sus primeros pasos como modelo infantil y actuando en diversos comerciales; posteriormente tuvo una participación en el show de 'Barney y sus amigos', donde tuvo la oportunidad de cantar, bailar y actuar, demostrando su gran talento.

También se ha destacado prestando su voz a diversas series y películas animadas tales como, 'Jake and the Never Land Pirates', 'The Lion Guard', y tuvo un papel recurrente en la serie de Disney 'Lab Rats'.

Uno de sus más recientes proyectos, es la serie web 'Five Points' donde tiene el rol principal; la historia se enfoca en la vida de cinco adolescentes, quienes atraviesan una serie de cambios, y cada uno tiene una visión distinta de los hechos; la producción ha obtenido buenas críticas hasta el momento.

Pettis es muy activa a través de su cuenta personal de instagram, aqui te dejaremos algunas fotos para que veas lo guapa y sexy que luce:

