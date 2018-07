Una pareja recibe la sorpresa de su vida el día de su boda y el Papa Francisco es el culpable

Vim a Roma participar do casamento da querida jovem brasileira Letícia Vera, que trabalhou no Museu do Vaticano, e do noivo, o ex-guarda suíço Luca Elia Maria. Olha quem veio fazer a surpresa! Papa Francisco sempre surpreendendo! #Casamento #LetíciaVera #LucaEliaMaria #PapaFrancisco #Vaticano #Roma #PadreOmar

A post shared by Padre Omar (@padreomaroficial) on Jul 14, 2018 at 2:54pm PDT