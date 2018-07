¡Horrorizada! Así fue la cara de Melania Trump tras conocer a Vladimir Putin

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump a vuelto a protagonizar un momento memorable que se viralizó rapidamente en las redes sociales.

Fue durante el encuentro en Helsinki, de los dos líderes políticos de Estados Unidos y Rusia, su esposo, el magnate Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, cuando Melania volvió a hacer de las suyas con un peculiar gesto facial.

El momento capturado por la lente del canal Russia Today, deja en evidencia la expresión en el rostro de la exmodelo de origen esloveno, quien acompañó a su esposo, a este encuentro oficial.

Melania quien asistió a la reunión de los mandatarios, volvió a lucir el tono amarillo pastel que ultimamente ha mostrado, esta vez en un vestido estilo camisón a juego con zapatos de tacón del mismo color.

Como era de esperarse, la imagen rápidamente se divulgó en redes sociales donde ha sido objeto de memes y cuantiosos comentarios.

Tampoco es la primera vez que Melania se viraliza gracias a sus repentinos cambios de humor y gestos faciales.

En el pasado los usuarios y usuarias llevaron a otro nivel la sonrisa en el funeral de Barbara Bush o los numerosos casos donde rechazó la mano de su esposo en público con la etiqueta #FreeMelania.

"He visto este movimiento antes", comentó un internauta refiriéndose al instante captado durante la toma de posesión de Donald Trump.

I’ve seen that move before. pic.twitter.com/EHXgHIPCua

— Debbie Russell (@eyeofthegoddess) July 18, 2018