Meryl Streep y Cher se besan en plena alfombra roja de 'Mamma mia: here we go again'

Sucedió la noche de este lunes 16 de julio, cuando los iconocs vivientes, Meryl Streep y Cher, compartieron un beso en la boca que dejó a todos, precisamente, con la boca abierta, durante el estreno mundial de la esperada secuela del musical de 2008 'Mamma mia' que esta vez ha sido titulada como 'Mamma mia: here we go again' y que reúne en la gran pantalla a las dos leyendas. El estreno se realizó en el Eventim Apollo de Londres, Inglaterra.

Al estreno también acudieron las otras estrellas del film como s Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baranski y Stellan Skarsgard. Además apoyando a Meryl pudimos ver a su coestrella de 'The Post', Tom Hanks con su esposa Rita Wilson, además de Andy Garcia, la esposa de Pierce: Keely Shaye Smith, la esposa de Colin: Livia Firth y la esposa de Stellan: Megan Everett.

Esta es la segunda vez que ambas estrellas comparten escena después de 'Silkwood' de 1983, y aunque ya han pasado casi cuarenta años de aquella oportunidad, no cabe duda que la interacción y cariño entre ambas sigue intacto. El beso probablemente sea un gesto genuino entre ambas y en el caso de Cher, es sin duda una muestra de lo abierta que es apoyando a la comunidad LGBT.