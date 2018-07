“Dice mi mamá” el meme que se ha viralizado en las redes y que protagoniza esta famosa cantante

En los últimos días al entrar a Instagram o a Twitter seguramente te has topado con este meme: la imagen de una niña con la mano en la cintura, una pequeña sonrisa y la frase que comienza “dice mi mamá”.

Este es el meme que se ha viralizado rápidamente en las redes y le ha dado la vuelta al mundo.

Pero, resulta que la niña de ese meme es la famosa cantante estadounidense Cardi B, quien compartió la foto en sus redes como un meme y una frase, sin imaginar el revuelo que causaría y que se convertiría en el meme más famoso en interntet.

De esta forma, muchos de sus seguidores comenzaron a viralizarlos junto con otras frases pero siempre comenzando con "Dice mi mamá".

Frases como "Dice mi mamá que si no me llevas no vas", "dice mi mamá que lleves a esa niña a su casa que esto no es hotel", "dice mi mamá que si te gusta el trap te pongas a trapear", dice mi mamá que te vieron comprando ropa con un viejito y no era mi abuelo", "dice mi mamá que tu y tu novio dejen de aplaudir que no dejan dormir", han inundado las redes sociales, desatando las risas de los usuarios.

