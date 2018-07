Artesanas mexicanas afirman que firma Zara plagia sus diseños de bordados

Adivina qué empresa española plagió de nuevo el diseño de bordados de la comunidad de Aguacatenango… Descúbrelo en el link en bio. #altoalplagio #leyesjustas #reformaslegislativas #propiedadintelectualcolectiva #patrimoniocultural #patrimoniotextil #Aguacatenango #givecredit #ElOrígenSíCuenta #quiénhizoturopa #whomadeyourclothes

