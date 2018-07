¡Dramático! Multitud asesina a 300 cocodrilos por venganza en Indonesia

Un grupo de campesinos indonesios armados con cuchillos, martillos y palos ha masacrado a 292 cocodrilos, en venganza por la muerte de un vecino a causa del ataque de un reptil en una granja de crianza. Las impactantes imágenes mostrando los cadáveres sanguinolentos de los cocodrilos apilados están dando la vuelta al mundo. ~ ~ 📸 ANTARA FOTO | REUTERS ~ #cocodrilos #Indonesia #animals

