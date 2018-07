¡Me enamoré! Vedran Ćorluka, el jugador de Croacia que te hará ver la final hasta el último segundo

Vedran Ćorluka nació en 1986 en Derventa, una localidad de Croacia donde dio sus primeros pasos en el futbol. Desde entonces se ha destacado en todas sus participaciones al punto de convertirse en el defensa de la selección de Croacia, selección que este domingo 15 de julio se convirtió en la décimo tercera nación en debutar en una final de la Copa del Mundo organizada cada cuatro años por la FIFA.

Participó en el mundial de fubtol desde Brasil en 2014 y nuevamente logró ingresar a las filas de su selección en 2018, donde se logró la gran hazaña, finalmente Croacia llegaba a una final, un hecho histórico para la nación pues es la primera vez en la historia de la nación que se logra, ya han sido 88 años de la copa del mundo y Croacia, anteriormente Yugoslavia, jamás había logrado una posición tan alta.

Vedran Ćorluka en cada una de sus participaciones ha sido un fenómeno viral y en las redes sociales siempre explotan comentarios hacía él, pues es innegable su belleza que combinada con su agilidad en la cancha, hace que todas las fanáticas le vayan a Croacia. Así que nos sumamos, en esta oportunidad, no lo pensamos dos veces y le vamos a Croacia.

It's coming home etc. but have you SEEN Croatia's Vedran Ćorluka? pic.twitter.com/4dxYxNVFsp

— sarah (@SarahDuggers) July 11, 2018