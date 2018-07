¡Conmovedor! Donó médula ósea y salvó la vida a una bebé que luego llevó las flores en su boda

Hayden Hatfield como toda novia estuvo emocionada el día de su boda, pero más allá de los sentimientos normales en una celebración como esta, vivió un especial y conmovedor momento al ver caminar por el pasillo a la niña a la que se salvó la vida al donarle médula ósea.

Skye Savren-McCormick de 3 años fue diagnosticada con leucemia mielomonocítica juvenil en marzo de 2016, antes de siquiera cumplir su primer año de vida. De inmediato la niña recibió un primer transplante de médula ósea cuyo donante fue Hayden. Más tarde en 2017 tuvo su transplante final.

Los padres de la pequeña Skye aseguran que su hija estaba tan enferma que llegaron a pensar que no llegaría a la fecha del transplante, de no ser por Hayden quien hizo una donación a través de la organización Be the match que busca donantes para pacientes con este tipo de padecimiento.

La familia de Skye y Hayden intercambiaron mensajes por algún tiempo, incluso la niña recibió un regalo de cumpleaños de la mujer de 26 años quien en la tarjeta le envió la invitación para ser la niña de las flores en su boda en el mes de junio.

Los doctores autorizaron a Skye y sus padres para viajar hasta Alabama, durante el ensayo de la boda pudo finalmente abrazar a la mujer que le salvó la vida. La pequeña hizo llorar de emoción a los asistentes a la boda, incluyendo a sus padres que agradecen a Hayden por la oportunidad de vida que regaló a su pequeña.

Te recomendamos en video