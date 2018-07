¡Amor eterno! Un anciano lleva la foto de su esposa al mar todos los días

La fotografía de un anciano frente al mar acompañado de la imagen de su esposa en un portaretrato se ha hecho viral por mostrar una gran historia de amor, miles de mensajes conmovedores han hecho que la publicación sea viral.

El italiano Giorgio Moffa es el autor de la fotografía, después de estar observando al hombre durante varios dias decidió compartir la imagen en su muro de Facebook, sin saber que la ternura del momento cautivaría la atención de miles de personas en todo el mundo.

"Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona, solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor" fue el texto que escribió Giorgio acompañando la fotografía. En su muro también expresó conmovido "Le he visto llorar y creo que ya no nacen hombres así" afirmó.

La bella historia fue publicada el 1 de julio y miles de personas compartieron la imagen que se hizo viral rápidamente hasta generar interés al periódico italiano La Repubblica.

Según el diario, el hombre de la foto es padre de tres hijos, lleva todos los días la fotografía de su esposa a un muro frente al mar para recordar días pasados.

El autor de la foto, también comentó en la publicación que la esposa del anciano falleció hace siete años y cada día visita el lugar donde antes había un pequeño muelle en el que se bañaba de niño junto a su gran amor.