Se revela lista de actrices que crecieron vinculadas a peligrosas sectas

Descubre las diferentes doctrinas a las cuales estuvieron vinculadas estas famosas actrices:

1- Michelle Pfeiffer

La eterna Gatúbela se involucró desde muy joven en un movimiento conocido como inedia o respiracionismo, que básicamente defiende que la comida es innecesaria. Pfeiffer se sometió durante mucho tiempo a la abstinencia de comida como parte de las rutinas de esta secta, y tiempo después reconoció que no era consciente de en lo que estaba metida. De hecho, investigando para una película sobre sectas se dio cuenta de que ella estaba en una.

2- Winona Ryder

La actriz icónica actriz de los 90's que logró nuevamente fama con la serie 'Stranger Things', creció en una comuna llamada The Rainbow Family. Ella y su familia vivían con otras siete familias en un espacio reducido sin electricidad bajo la creencia de la no violencia y la igualdad. Era un grupo pacífico, aunque tenía una reputación ligada al abuso de drogas. Ryder declararía más tarde que tener las drogas tan cerca sólo le hizo tener claro que no quería.

3- Elisabeth Moss

La actriz, conocida por protagonizar las series 'Mad Men' o 'The Handmaid's Tale', fue introducida por sus padres a la cienciología. La actriz siempre ha sido muy cauta con sus declaraciones, y nunca ha defendido la ideología en público.

4- Patricia Arquette

Tanto la actriz como sus cuatro hermanos (entre los que se incluyen el también actor David Arquette), vivieron una infancia muy turbulenta. Sus padres eran drogadictos y violentos, y creyeron que la mejor manera de criar a sus hijos era aislarlos del mundo, sin electricidad ni agua corriente. La intención era fundar su propia secta, una sociedad utópica, basada en las creencias de The Great Life Force.

5- Glenn Close

El padre de la actriz, el Dr. William Taliaferro Close, la llevó a ella y a su familia a Suiza para unirse al Moral Re-Armament, un movimiento espiritual extremadamente restrictivo en el que vivió desde los 7 hasta los 15 años, hasta que escapó a los Estados Unidos.

"Básicamente no tenías permitido hacer nada, o te hacían sentir culpable por por cualquier deseo antinatural", declaró Close a The Hollywood Reporter.

Esta secta basa su ideología en los valores de la pureza, honestidad, desinterés y amor, que, sin embargo, llevaba a sus miembros a una dictadura total de sus sentimientos y acciones.