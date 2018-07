Hugh Jackman casi pierde el pene mientras grababa 'X-Men: Days of Future Past'

No son pocas las heridas que pudo haber sufrido el australiano Hugh Jackman durante todos los años en los que interpretó al icónico Wolverine. Pero seguramente fue su accidente en la película 'X-Men: Days of Future Past' el que recordará más.

Durante el rodaje de la película, el actor nominado al Óscar al mejor actor por su trabajo en 'Los Miserables', tuvo que grabar una secuencia totalmente desnudo y casi se corta su miembro reproductor con el filo de las garras de adamantium de su más emblemático personaje cinematográfico, el mismo Hugh lo contó:

"Teníamos que rodar una primera escena bastante subida de tono e insistí en que hubiese la menos gente posible. Sin embargo, cuando giré la esquina del set me encontré de frente con todas las mujeres del equipo que se habían reunido allí. Intenté cubrirme con las manos y acabé cortándome en la cara interior del muslo, y menos mal que fue solo eso. Tuvieron que quitarme las garras metálicas, no se puede ir por ahí cortando las cosas en pedacitos", explicó el actor durante una entrevista en el programa The Graham Norton Show.