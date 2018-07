¡Conmovedor! Niña de 3 años que sobrevivió al cáncer sorprendió a la donante que le salvó la vida el día de su boda

Fotoğrafdaki küçük nedime henüz 3 yaşında. Löseminin berbat bir türünü kök hücre nakli ile yenmiş. Kök hücrelerini bağışlayarak bu minnoşun hayatta kalmasına aracı olan kişi ise annesine bakar gibi baktığı gelin. Hikayenin detaylarını size ben değil, kalbiniz anlatacak. Günlerdir o güzelim çocuklar için sızlayan vicdanınız, umuyorum ki sizi kök hücre bağışçısı olmaya, çocuklara hayat vermeye sevk edecek. Kalkıp Kızılay'a gidecek, 3 tüp kan verecek ve bir çocuğun hayatındaki en güzel şey olmayı bekleyeceksiniz. Bense tüm bunları zaten yaptığım için kendime bir kahve yapacağım ve bu fotoğrafa bakıp biraz ağlayacağım. #belkidesensin #kökhücrebağışçısıol #hayatkurtar #bizkanserisileriz #wedeletecancer #skyesavrenmccormick #haydenhatfield

A post shared by Ebru Kurt (@sonuyokbunun) on Jul 4, 2018 at 7:00am PDT