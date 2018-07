Turistas fueron evacuados de la Estatua de la Libertad el 4 de julio ¡No vas a creer la razón!

No cabe duda que muchos pueden llevar su patriotismo al extremo sobre todo en Estados Unidos con fechas como el 04 de julio, así sucedió con una mujer que escaló la Estatua de la Libertad precisamente en esta fecha en lo que podría ser considerado algo demasiado patriótico. El acto de la mujer desencadenó una serie de eventos, entre esos obligar a los funcionarios del parque a evacuar por completo la isla de turistas durante un día tan especial como ése.

Police say Black woman climbing Statue of Liberty says she will not come down willingly until 'All the children have been released.'" pic.twitter.com/cgCnHjBwMB

