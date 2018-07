Pink besó a su hija en la boca en pleno concierto desde Australia

Sucedió la noche de éste miércoles 04 de julio desde el Perth Arena en Perth, Australia cuando la cantante y compositora Pink decidió demostrarle de manera muy peculiar el gran amor que siente por su hija de siete años, Willow, en medio del escenario de su concierto que había sido sold out y donde miles de fanáticos acudieron para verla interpretar su grandioso repertorio musical.

I hope that @Pink doesn't mind, but I tried getting a photo of #WillowSageHart last night and this is how it turned out… WILLOW IS BEAUTIFUL! [Referencing that VMAs speech] #BeautifulTraumaTour #AleciaMoore pic.twitter.com/g5imnykE0i

— Marie (@marie_carlino) July 5, 2018