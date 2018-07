¡La naturaleza se defiende! Cazadores ilegales fueron devorados por leones de una reserva natural

La tarde del martes 03 de julio, un vigilante de la reserva natural Sibuya, ubicada en la localidad de Kenton-on-Sea, al sur-este de Sudáfrica, hacía su vuelta de reconocimiento habitual, cuando detecto en un área de fácil acceso, una serie de restos humanos, que de inmediato alertaron a toda la comunidad de la reserva. De inmediato empezaron la recolección tanto de los restos como de diferentes evidencias que arrojaron una terrible sorpresa: los restos pertenecían a cazadores.

Poachers eaten by lions after breaking into reserve to kill rhinos https://t.co/aV5Hlx0406 via @MetroUK

Todo indica que al menos dos personas podrían haber muerto en manos de una manada de leones que al ver a los intrusos, los devoraron sin contemplaciones, aunque se dice que fueron dos personas por la cantidad de restos humanos encontrados, realmente podrían ser más, pues dichos restos quedaron esparcidos en un radio amplio por lo que aún no se puede determinar la cantidad de cazadores que murieron.

I don't wish ill on anyone but if you enter a nature reserve with the intention to kill a species on the verge of extinction and the natural world… https://t.co/lzjdS1jerY

— Peter Egan (@PeterEgan6) July 5, 2018