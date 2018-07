Estos son los pingüinos mas románticos de Internet

Los pingüinos son unos de los animales más tiernos y encantadores, no sólo son lindos sino que su simpatía provoca sentimientos de ternura. Su graciosa forma de caminar siempre hace sonreír a quienes los observan.

Un par de pingüinos han saltado a la fama esta semana, después de que circulara en las redes sociales un tierno video donde los animalitos parecen disfrutar de una cita romántica mientras caminan por la playa tomados de las aletas.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) July 2, 2018