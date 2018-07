¿Kim Kardashian está celosa de Rihanna?

Kim Kardashian ya está acostumbrada a incendiar las redes, sus polémicas fotos que inluyen varios desnudos siempre dan de que hablar, pero esta vez fue su reacción al ver a su esposo Kanye West mirando embelesado a Rihanna lo que la ha hecho protagonizar otro momento viral.

La popular socialité acompañó a su esposo, el rapero Kanye West a un evento en el que se presentaba la famosa cantante de Barbados Rihanna, como es costumbre Kim estuvo haciendo videos con su teléfono todo el tiempo, mientras parecía disfrutar junto a su marido.

kim saw the way kanye was looking at rihanna and had to end that snap REAL quick 😭😭 pic.twitter.com/SD7WXM9lNR

— 🍒 (@fentyy) June 28, 2018