Pensaban que era sobrepeso pero una mujer resultó tener un quiste en el ovario de 23kg

Kayla Rahn es una mujer de 30 años de la localidad de Alabama, en Estados Unidos, que en los últimos años lucho con un sobrepeso que no podía justificar, su cuerpo empezó a crecer de una manera que ella nunca pudo entender, cómo mujer se sentía frustrada hasta que finamente se acercó a un equipo médico que hizo el impresionante descubrimiento, la mujer habría vivido con un quiste de exactamente 22,6 kilogramos o lo que es lo mismo, 50 libras.

***Warning some may find these images disturbing***

Last month doctors at Jackson Hospital removed this 50lb cyst from 30 year old Kayla Rahn's ovary. Tune in at 10 to hear from Rahn on how life has been since her surgery. pic.twitter.com/XPqhoCq1ZA — Rosanna Smith (@rosannaWSFA) June 28, 2018

Al hacer el hallazo los médicos revelaron que aunque era benigno, estos tamaños tienden a traer consecuencias como afectar el flujo de sangre a las extremidades inferiores lo que termina produciendo hinchazón. podría llegarse a obstruir el flujo de orina, causar obstrucción intestinal e incluso el paciente presenta dificultad para respirar debido a la gran presión sobre el diafragma. Todos estos síntomas ya los sentía Kayla que incluso no podía caminar distancias cortas.

For months Kayla Rahn dealt with stomach pain and weight gain.

Medical professionals told her the solution was simple…lose weight. She is now recovering after having a 50 pound cyst removed from her ovary. Rahn encourages everyone to listen to their bodies. pic.twitter.com/iEhLnOIzgn — Rosanna Smith (@rosannaWSFA) June 28, 2018

El procedimiento quirúrgico fue todo un éxito, la mujer pudo volver a la normal y ya puede jugar con sus sobrinos, correr un poco más y tener un vida normal. El episodio marcó a la comunidad de la localidad como el quiste de mayor tratado jamás tratado por ellos y su equipo de médicos.

Kayla Rahn shared these pictures with me tonight. She is still recovering from surgery. One thing she couldn't do before and is eager to do now is run around and play with her nieces and nephews. pic.twitter.com/vbgZmbBgu1 — Rosanna Smith (@rosannaWSFA) June 28, 2018