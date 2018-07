Este jugador de Brasil es el nuevo “Thor” del Mundial de Rusia

Un adonis semejante el dios del trueno y la fuerza en la mitología nórdica y germánica apareció en el Mundial Rusia 2018. En esta oportunidad, Alisson Becker, el guardameta de la selección brasileña, fue comparado por las mujeres como Thor.

Y es que las fanáticas, en especial, las brasileras y estadounidenses, compararon a Alisson Becker con el actor de Hollywood, Chris Hemsworth, quien interpreta al héroe Thor en las películas de Marvel y en la saga del éxito taquillero Los Vengadores.

I can’t believe Brazil was able to get @chrishemsworth to play goalkeeper for them pic.twitter.com/R4fjV329kD

— Gray (@GrahamAskwith) July 2, 2018