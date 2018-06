Por éste grosero gesto racista sacan del aire a éste conductor de Telemundo

Sucedió durante el encuentro México – Coreo del Sur que le valió a la selección mexicana la clasificación a octavos de final. Después de haber sido anunciados los resultados, durante el programa habitual del espacio "Un nuevo día" de la cadena Telemundo, su staff de presentadores, inició saludando a la audiencia con diferentes chistes y comentarios referentes a la victoria mexicana, pero fue el gesto del Chef venezolano James Tahhan el que fue considerado racista.

The hosts, James Tahhan and Janice Bencosme, have been placed on indefinite suspension after they were shown making racist gestures on set while celebrating the results of the Germany versus South Korea #WorldCup game https://t.co/l1GoqZxWgr

Dear @Telemundo @TelemundoSports & @TLMDPR , whoever this guy is on the left needs to get fired ASAP for being a racist on air. If someone were to say or make racist gestures about Latinx folks we'd ALL be up in arms & this is no different #SayNoToRacism #TelemundoMundial pic.twitter.com/SvzSednPAd

