Un mexicano detiene pelea durante el mundial de fútbol Rusia 2018 y viraliza la palabra "Tranquilosky"

A través de las redes sociales se ha virzalizado un video, donde un hincha mexicano presente el mundial Rusia 2018 intenta detener una pelea entre rusos de una manera muy particular, cambiando la palabra "Tranquilos" a "Tranquilosky" como comúnmente se suele imitar la fonética rusa.

El hombre que aun no ha sido identificado, ayudó con su particular humor a detener una pelea entre dos rusos que se golpeaban en el suelo En el video difundido en Facebook se escucha gritar al sujeto !Tranquilosky! como regularmente se ironiza el idioma ruso.

los japoneses recogiendo su basura y nosotros uniendo naciones separando peleas uwu #Tranquilovsky 🇲🇽 pic.twitter.com/EuDxT2H8C3 — your entertainer🇲🇽🏳️‍🌈 (@paulinaa_zs) June 21, 2018

El video despertó la simpatía de muchos latinos y ya cuenta con miles de visitas en las redes sociales donde ha sido compartido, sin duda el humor latino ha sido protagonista en el mundial de fútbol.

Un mexicano, siendo mexicano en #Rusia2018, en pro de calmar una riña le dice a un ruso: “Tranquilovsky, Tranquilovsky” 😂 https://t.co/I0njuBpDVD pic.twitter.com/zEm5iYEf7D — Sopitas (@sopitas) June 23, 2018

Pero no todo es alegría, la presencia de los latinos en la máxima cita mundialista no ha sido del todo positiva. Varios videos han mostrado como algunos fanáticos han dejado mal a sus países al atacar, acosar y burlarse de mujeres que no comprendían el idioma español.

El peruano Antolin Fernandez se hizo popular en Facebook por protagonizar un desagradable video donde se le ve decirle obscenidades a una danesa en pleno desarrollo de Rusia 2018. El hombre respondió a los furiosos comentarios que ocasionó su acción y pidió disculpas publicamente.

Asimismo, La FIFA optó por sancionar a los seguidores de la selección mexicana por considerar ofensivos y obscenos lso cantos que entonaban durante los partidos.

Sin duda, los fanáticos latinos se han hecho sentir en Rusia, no sólo por el apoyo a sus equipos, sino también por su colorida participación en la cita deportiva, destacando el humor característico del contínente que solo se ha visto empañado por la pobre actuación de algunos.