Hombre que nació sin pene podrá tener sexo por primera vez gracias a prótesis biónica que le costó 50 mil euros

En la localidad de Manchester, Inglaterra, hace 44 años nació Andrew Wardle, con una condición que afecta a uno de cada 20 millones de hombres, denominada extrofia vesical, es un defecto raro que significa que el órgano se forma fuera de su cuerpo y por ende creció sin pene. Esta malformación le causó muchos problemas a lo largo de su vida ya que su aparato excretor no estaba completo y por ende no podía orinar, a la larga tuvo muchos problemas renales que lo llevaron incluso a pensar en cometer el suicidio, pero finalmente conoció a un urólogo que lo ayudo a poder vivir mejor.

Ahora el hombre ha pasado por cuatro años de operaciones para poder lograr su nueva meta personal, tener un pene biónico, que le costó la exhobitante cantidad de 50 mil euros, para lograrlo, tuvieron que quitarle la piel de su antebrazo, que se enrolló en forma de pene y se adjuntó a este nuevo dispositivo que funciona en forme de bomba de presión que le dará una erección con solo presionar un botón.

En la etapa final de su operación Andrew tendrá una erección durante diez días antes de que se desinfle para luego poder manipular la protesis como desee, será entonces cuando él finalmente pueda perder la virginidad con su novia, Fedra Fabian que lo ha acompañado en este proceso. Aunque muchos piensen que la cirugía es solo por tener sexo, Andrew respondió a estas acusaciones al semanario MailOnline:

"Pasé 44 años sin pene y me las arreglé para no tener relaciones sexuales todo el tiempo. Me tomará un tiempo entrar en el ritmo de las cosas"