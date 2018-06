¡Viral! Se vistió de novia para frustrar la boda de su ex

Los asistentes a esta boda disfrutaron de un inusual espectáculo: dos novias recorrieron el pasillo nupcial. La primera inocente de lo que le esperaba y la segunda desquiciada por los celos de perder a su ex. Ocurrió en Sudáfrica, durante una ceremonia eclesiástica de la que no sabemos si tuvo un final feliz.

En el video, que se viralizó tras ser publicado por un invitado en Twitter, se ve entrar a una mujer con vestido blanco y velo que trata de acercarse a la pareja, pero es detenida por el propio novio.

“La chica del lado se balanceó en la boda también vistiendo un vestido de novia (emojis de la risa), el novio tratando de calmar la situación”, tuiteó el invitado refiriéndose a la furtiva novia como la amante del consternado prometido.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv

— NKOKHI (@nkokhi) June 15, 2018