Mujer registró con selfies como un bulto se movía por su cara y resultó ser un gusano

Una mujer rusa, vivió una pesadilla que ella misma notó frente al espejo, un día despertó con un bultó en el pómulo, pensaba que se trataba de un poro tapado por el maquillaje o sudor, pero días después sintió como el bulto se movió a su parpado, luego bajó a la zona nasal y finalmente vio como su labio se inflamaba, ya con esto corrió al doctor más cercano para tratarse, alarmada y sin conocimiento de la causa se toparía con una de las peores realidades que ella esperaba.

First, it was a small bump under her left eye. Five days later, it appeared above the eye. Her upper lip was bulging 10 days after that.

This woman took selfies of a lump that kept shifting around her face. Turns out, it was a parasitic worm: https://t.co/8pSii2TLB2 pic.twitter.com/I0aLYeGX79

