¿Realmente no me importa?, el polémico mensaje de Melania Trump al visitar a niños enjaulados

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cometió un grave error en su vestuario y más aún cuando salió a visitar los albergues en la frontera con México y en donde se encuentran recluidos y aislados los hijos de los inmigrantes que intentan ingresar a Norteamérica. En esta ocasión, la actual esposa del magnate Donald Trump usó una chaqueta con un polémico mensaje en su espalda que desató la furia en las redes sociales.

La polémica chaqueta decía en su mensaje: “Realmente no me importa, ¿a ti?”. La indumentaria fue fotografiada cuando la primera dama abordaba un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes. El enigmático mensaje inundó las redes sociales de expresiones de asombro y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje sobre su interés en las familias de inmigrantes.

La chaqueta verde militar con capucha tenía las palabras en inglés escritas en la espalda con estilo de graffiti.

Luego del grave error, la vocera gubernamental Stephanie Grisham, aseguró en un comunicado: “Es una chaqueta. No hay ningún mensaje oculto. Tras la visita importante de hoy a Texas, espero que los medios no decidan enfocarse en su vestuario”.

Inmediatamente, la señora Trump se cambió a una chaqueta color amarillo claro antes de que el avión aterrizara en McAllen, Texas, para su visita al Upbring New Hope Children’s Center, donde se encuentran 55 niños inmigrantes.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar.

“¡Indignante la indolencia! Melania Trump usó una chamarra con la frase ‘Realmente no me importa, ¿a ti?’ para visitar a los niños inmigrantes de Texas”, escribió un usuario en Twitter.

“La chamarra de Melania Trump NO es un descuido, o una simple decisión de moda. Es un mensaje directo y lamentable. Shame on you @FLOTUS”, opinó alguien más en la misma red social.

Mientras que alguien más pregunto: “¿Será que ya no se usa tener buenos asesores? O el enemigo está en casa… Hoy Melania Trump usa una chamarra con print en la espalda ‘I really dont care, do u?’ ¿y naaadie le dijo nada? ¿Nadie?”.

Sobre el hecho, el propio Donald Trump dio su particular explicación del mensaje de la chaqueta de su esposa en Twitter. Según el presidente, Melania se refería a los “Fake News Media”, es decir a los medios que difunden noticias falsas, llevando el agua a su molino en su cruzada contra los principales medios de comunicación del país.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

