Vedette chilena se rinde a los pies de Cristiano y arremete contra Messi: Es un pecho frío

Aburrida de la gente penca y mala clase de este país, juzgan por todo y si es Chilena más te juzgan e intentan perjudicar, vivimos en un país tan mala leche y Clasista, me hacen pebre por mis fotos y vídeos, pero son más de un millón de tipas cinicas Chilenas que siguen a Kim Kardashian y su clan de hermanas! Que se hizo famosa por vídeos Pornos, ventilar con quien se acuesta o no, por salir en muchas fotos desnudas, por ir a eventos casi desnuda con transparencias.. y sus hermanas igual !! No tienen más talento que salir desnuda, pero ahí están las Chilenas de las primeras dando like y comentando que genial su vida.. son todas una manga de arribistas.. por que la tipa es extranjera la alaban, pero si es Chilena la hacen mierda! Gracias a Díos que muchas mujeres ya están cambiando su forma de pensar y me apoyan cada día más, pero a las pelotudas que no les gusta lo que subo y hago en mi Instagram es fácil NO ME SIGAS ni VEAS MIS FOTOS, ojo! Me encantan las Kardashian, son consecuentes como yo! Lo que me carga son las minas inconsecuentes de este país que hacen mierda a una mujer distinta y que no va con sus canones de doble moral y discurso que se les cae a pedazos cuándo ven a una mujer segura de si misma y regia! hasta llegue sentirme culpable y merecedora por Como me trataron en tv, pero seguiré dando la lucha por cambiar las mentes básicas y retrógradas de mi país.

