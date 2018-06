Graban a pareja teniendo sexo en un avión rumbo a México

¿Una pareja teniendo sexo en un avión? No es la primera vez que leemos titulares de este tipo, y coincidencia o no, tampoco es la primera vez que leemos que esto ocurre en un vuelo con destino a México.

En días pasados hemos sido testigos de cómo una pareja insaciable decidió tener sexo en el avión que los llevaría a México a disfrutar de sus vacaciones.

El hecho ha sido noticia gracias a que dos desconocidos compañeros de vuelo tomaron la decisión de grabar la osada maniobra sexual dentro del avión.

La joven Kylie Tully, residenciada en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de América decidió publicar a través de su perfil en la red social Twitter un video que le enviaron sus padres durante sus vacaciones. Se trataba nada más y nada menos que de una osada pareja que decidió tener sexo dentro del avión, en pleno vuelo a México.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) June 17, 2018