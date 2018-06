¿Quién es la mujer que Kim Kardashian salvó de la cárcel?

Una reunión en la Casa Blanca selló la libertad de Alice Marie Johnson, quien cumplía cadena perpetua por posesión de cocaína y lavado de dinero. Tras 22 años de prisión, la mujer afroamericana de 63 años, fue indultada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por solicitud de Kim Kardashian.

La socialité celebró la medida en su cuenta Twitter @KimKardashian, con mensajes de agradecimiento a Trump y su yerno, Jared Kushner, quien sirvió de intermediario. “La mejor noticias jamás”, escribió eufórica con mayúsculas y con el link de la noticia del comunicado de la Casa Blanca con los detalles del beneficio.

BEST NEWS EVER!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/JUbpbE1Bk0 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

De inmediato, agradeció a “@realDonaldTrump, Jared Kushner y a todos los que han demostrado compasión y han contribuido incontables horas a este momento tan importante para Alice Marie Johnson. Su conmutación es inspiradora y da esperanza a tantos otros que también se merecen una segunda oportunidad”.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

El comunicado emitido por la Presidencia de Estados Unidos destaca que “la señora Johnson ha aceptado responsabilidad por su comportamiento pasado y ha sido una prisionera modelo por más de dos décadas”.

Johnson es madre, abuela y bisabuela. Durante su detención escribió obras de teatro e incluso logró que miembros del Congreso de ese país firmarán cartas apoyándola. Su historia salió a la luz pública a través de un video, publicado en Twitter en 2017, donde Alice Marie pide clemencia.

Kardashian conversó con la expresidiaria: “La llamada telefónica que acabo de tener con Alice siempre será uno de mis mejores recuerdos… escuchar sus gritos mientras lloraba juntos es un momento que nunca olvidaré”.

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

La celebridad de la televisión y redes sociales dijo que espera continuar ayudando a causas similares; de hecho la mayor del clan Kardashian apoyó públicamente a Matthew Charles, indultado por el presidente Barack Obama cuando cumplía una condena de 35 años de cárcel por tráfico de cocaína emitida en 1996.

I hope to continue this important work by working together with organizations who have been fighting this fight for much longer than I have and deserve the recognition. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

