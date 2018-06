Su novia no lo dejó viajar de México al Mundial de Rusia y no creerás lo que hicieron sus amigos

Seis amigos mexicanos hicieron un plan muy ambicioso: viajar en un autobús desde México a Rusia. El plan de sus vidas, algunos dejaron incluso sus trabajos, pero a última hora no contaron con que uno de los integrantes del grupo no iría por su novia no lo dejó.

Pero para no dejarlo por fuera del todo, imprimieron su foto en tamaño real en cartón con la frase: “Mi vieja no me dejó”. Con la imagen se toman fotos "juntos" en la aventura que los ha llevado a vivir al máximo el Mundial de Rusia que comenzó este jueves 14 de junio.

Los muchachos sacaron todos sus ahorros para acondicionar un autobús. Lo mandaron en barco hasta Portugal, desde donde arrancaron su aventura hasta llegar a Rusia.

La historia se ha viralizado al punto que han acaparado más titulares que la mismísima selección mexicana. En una cuenta en Facebook cuentan todas las incidencias del periplo mundialista. En la mayoría de sus imágenes aparece "Javier", que pese a no haber viajado se ha popuralizado.

Planeamos un viaje al mundial en un autobus desde México hasta Rusia por casi 4 años y Javier nos salió al final con que "no me dejó mi vieja" 😒 y no pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora…

La verdad es que se la está pasando chingón!!!

Esperamos que su novia no lo corte por "el rapto" pero la neta no podíamos dejar fuera de la jugada a nuestro compa!!!.

#PaQueTienesNovia #Mandilon #Rusia2018 #IngueSuMatrushka#LaBendición #LoHacePorMiPropioBienDiceJavier

Este mensaje lo postearon antes que ocurriera el imprevisto:

Somos 6 amigos que emprenderemos la aventura de nuestra vida para vivir la experiencia del mundial de futbol.

Nuestro reto es llegar desde México hasta Rusia en un autobús que modificamos con dibujos y caricaturas de los que somos y vivimos los Mexicanos en nuestra cultura.

Dejaremos todo (algunos hasta su trabajo) y gastaremos nuestros ahorros de los últimos 4 años para que el camión a quien ahora llamamos "LA BENDICIÓN" nos lleve a nuestro destino.

Si no le tenemos miedo a la muerte, menos a la aventura!!! INGUE SU MATRUSHKA, NOS VAMOS A RUSIA!!!



El día de la llegada:

Cientos de reacciones pueden leerse en la cuenta:

Vicky De Romero Qué pasó Don chapo ? Se llevó a la otra señora y dejó a la Kate del Castillo en México 🇲🇽😂😂😂

Salvador Rodríguez Evo Eres caoooon chapo, hizo túnel de la carcel de EU a Rusia!!!! Eres grande jajajajaja

Francisco Madrigal Me pregunto si la esposa de este cuate estará arrepentida de no haberlo "dejado" con todo lo mediático que han sido

Idania Salazar Pobre tonto no tiene una pareja sino una celadora x esposa y vieja ridicula dudo que le dure la relacion despues d esto

Daniel Ledesma Jajajjajja que cagado está el wey que no lo dejaron ir … pues si no es tu Mamá!!! Jajaja cada vez que se tira a su vieja se las cobra todas !!!😂

Aunque Javier no viajó a Rusia aparece en casi todas las fotos con sus amigos. - Facebook Ingue Su Matrushka

Te recomendamos en video: