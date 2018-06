Esta chica fue plantada por sus mejores amigas en su fiesta de 15 años

Floriana Alvarez es la chica que fue decepcionada por sus mejores amigas el día de su fiesta de 15 años. Todas las niñas sueñan con cumplir sus primeros quince años de vida, porque sueñan con tener una gran fiesta que disfrutarán y compartirán con sus familiares y amistades más cercanos. En el caso de Floriana, ella nunca pensó ser víctima de sus cuatro mejores amigas en una noche, que se supone, debía ser de las más especiales de su vida.

El pasado 9 de junio, la familia Alvarez se reunió para recibir a sus afectos más cercanos y celebrar una fiesta muy especial. El Club Defensores de Hurlingham, en Argentina, fue la locación perfecta para recibir a 120 invitados, incluyendo las cuatro mejores amigas de la cumpleañera. Todo iba de maravilla hasta que, cerca de las doce y media de la noche, las chicas traicionaron a su mejor amiga de una manera muy cruel.

Un grupo de chicos desconocidos por Floriana llegaron a la fiesta para llevarse a las chicas. Después de debatir en la calle unos minutos con ellos, decidieron irse a una previa, que significa reunirse en una casa antes de asistir en grupo al boliche. Las cuatro traicioneras habían llevado un sobre con dinero, para el regalo de la cumpleañera, que llevaba escrito: "Te Queremos Mucho". Antes de irse entraron al salón y se levaron el dinero, dejando el sobre vacío. Hasta ahora, no han entregado a Flor el regalo en efectivo, que utilizaron para snacks y bebidas de la previa.

Floriana no había notado la ausencia de sus amigas, hasta que cerca de las cuatro de la mañana, fue a buscarlas para bailar juntas. En ese momento sintió la decepción más grande de su vida, sus amigas no estaban. No obstante las cuatro niñas en cuestión decidieron regresar a la fiesta para re incorporarse a la celebración.

"Ahí me doy cuenta que no están todas las demás. Empiezo a preguntar y otras amigas me cuentan lo sucedido. Me sentía muy mal. Cuando volvieron las esperé en la puerta y apenas me ven, bajaron del auto en la esquina. Como no me vinieron a hablar, las fui a buscar para preguntarles si habían estado en la fiesta. Las chicas, lejos de reconocer su actitud, me contestaron que sólo se habían ido un rato".

A pesar de que compartir su fiesta de 15 años con sus amigas era su mayor sueño, ella misma admitió que solo eran necesarias aquellas personas que la habían acompañado de corazón, de principio a fin de la celebración. Al día siguiente Floriana se sentía mal por lo sucedido, y decidió compartir un Tweet donde mencionó a las cuatro chicas, y solo una de ellas le respondió de manera sarcástica. Otra le pidió disculpas y todo quedo aclarado entre ambas.

Bueno esta vela es para ustedes que descubri que las personas de mierda si existn, gracias por mostrarme como realmente son, gracias por haberme cagado la noche,gracias por cagarse en mi y mi flia

Se las hubiera dado a la vela pero se fueron de mis xv a una previa

Un beso sincero — Flor alvarez (@FlorianaAlv) June 10, 2018

El Tweet de Floriana se hizo viral, alcanzando casi 900 mil ReTweets y unos 13 mil "Me Gusta". Dos chicas del grupo le hablaron por privado para pedirle que eliminara la publicación, pero eso no sucedió. La chica de quince años aseguró que no quiere más en su vida "gente tóxica".

mama mira esto pic.twitter.com/a8TS5jUkI2 — Flor alvarez (@FlorianaAlv) June 10, 2018

"Esta situación me hizo dar cuenta que nunca se termina de conocer a las personas por completo y a seleccionar mejor en un futuro a mis amistades. Tenés que agradecer a las personas que te apoyan y están ahí en las buenas".

Te recomendamos en video: