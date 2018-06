El llamativo atuendo con el que la selección de Nigeria llegó a Rusia causó furor en las redes

La selección de Nigeria fue una de las últimas en llegar a Rusia para el Mundial de Rusia 2018, pero lo hicieron con un estilo nunca antes visto.

Nigeria llegó este lunes a Moscú a bordo de un lujoso avión con un atuendo con una indumentaria inusual. La marca que los viste decidió dejar atrás los ternos o la vestimenta tradicional para dar paso a largas camisas blancas con alas verdes en el pecho, pantalones y mocasines blancos.

Algunos futbolistas decidieron acompañar esta indumentaria con un sombrero tradicional nigeriano. Sin duda, unas imágenes muy particulares.

Este singular traje alborotó a los usuarios de las redes sociales y los hizo convertirse en la sensación del mundial.

After 3 weeks of Intense training ,we off to Russia with full energy . May God lead us and give us the ability to function 🙏🏼 pic.twitter.com/FoiOrLEzLz

— John Ogu (@ogujohnugo) June 11, 2018