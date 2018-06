Cantante mexicana exhibe a su novio infiel en la cama con su mejor amiga

Sophie Latrouche, quien es cantante y tatuadora mexicana, exhibió a su novio a través de su Facebook. La publicación se volvió tan viral por lo irreverente de la fotografía que subió y por la indignante historia con la que la acompañó.

A post shared by Iván Bocanegra (@cubzz_) on Jun 10, 2015 at 1:03pm PDT

La famosa realizó un viaje muy corto; sin embargo, por extrañar a su novio decidió regresar antes. Lo que encontró fue a su pareja con su mejor amiga en la cama. Por lo tanto, decidió vengarse de la traición que cometieron las dos personas que más quería y exponerlas.

“De esas veces que llegas a tu casa y ves a tu novio de dos años y medio así. Sí, al que le he pagado sus dos boletos de avión cuando estaba sin dinero y no tenía como regresar. Al que le presté mi iPhone y lo vendió y nunca me lo pagó. A quien me debe más de 8 mil pesos”, escribió la artista.