Recordamos la ácida respuesta de Anthony Bourdain a periodistas que criticaron la comida mexicana

Anthony Bourdain, con su estilo particular, marcó tendencia en lo que a programas gastronómicos se refiere. Los aficionados a sus programas se encontraron con humor, picardía, algo de sarcasmo, pero por sobre todo, con las huellas más íntimas de los lugares que recorrió. Todo a través de sus sabores.

El reconocido chef y presentador estadounidense Anthony Bourdain se suma a la lista de víctimas silenciosas de la depresión. A sus 61 años, fue hallado muerto este viernes 8 de junio. Según la cadena CNN, fue hallado muerto en la habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia.

Anthony Bourdain se recorrió prácticamente el mundo entero.

México no fue la excepción. Incluso llegó a defender la comida callejera mexicana de algunos ataques. En 2015 corresponsales del Wall Street Journal (WSJ) en la ciudad de México publicaron un artículo titulado “tips sobre cómo y qué comer en la ciudad de México”, que provocó molestias en cientos de lectores e incluso el famoso chef Anthony Bourdain, quien se contó entre los defensores de los tacos de banqueta.

The winner of "The Scavenger Hunt of Sadness" @Amy_GuthrieDF http://t.co/bNQMu1BAY8 tragically phobic, joyless. — Anthony Bourdain (@Bourdain) January 13, 2015

Parte de la reseña del medio estadounidense aludió a Bourdain: “Claro, Anthony Bourdain y otros chefs famosos juran que los tacos mexicanos más sabrosos son los tacos que venden en la calle. Y tal vez tenga razón. Pero no coincidimos. Claro, un oficinista puede decir que de vez en cuando se come una quesadilla frita, pensando que el aceite caliente matará los bichos. ¿Pero dónde se lavan las manos estos vendedores? ¿De dónde obtienen los ingredientes? La refrigeración claramente es opcional. Los vendedores ambulantes aparecen queramos o no en México, sin necesidad de un permiso. Los lugares preferidos están afuera de las estaciones de metro y en banquetas de intersecciones muy transitadas.”

Anthony Bourdain consideró el texto “trágicamente fóbico”, y dijo que “espantar a la gente para que no coma comida mexicana no es un buen comienzo.”

En honor Anthony Bourdain te contamos rápidamente qué necesitas para hacer salsa roja para tacos (Receta de Mely Martínez)

Explica Mely Martínez, autora del blog México in my Kitchen, que los tipos de salsas utilizados para los tacos cambian dependiendo de cada región del país debido a los ingredientes disponibles, o al tipo de carne utilizada en los tacos.

Algunas personas les encanta tener salsa verde para sus tacos de barbacoa, a otros les gusta tener un buen tomatillo y, salsa de aguacate para sus tacos carnitas, y luego está el “Pico de Gallo” o salsa mexicana para los tacos de pescado. Puedes escuchar interminables referencias para decidir qué salsa es mejor para cada tipo de plato, y tal vez nunca vas a encontrar una salsa que predomine sobre otras. Pero una cosa es segura, nos encantan nuestros tacos con una buena salsa en ellos!, expresa.

Ingredientes para 1¾ Tazas

• 4 Chiles Guajillo, limpios, sin semillas y desvenados.

• 16 Chiles de árbol, sin tallos.

• 2 dientes de ajo

• 2 cucharaditas de caldo de pollo granulado.

• Sal y pimienta al gusto

