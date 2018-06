Ridiculizan a Teen Vogue en Twitter por sus recomendaciones sobre la “vagina de verano”

En las redes sociales nadie está exento de las críticas, ni siquiera las grandes empresas de comunicación como Vogue y sus marcas aliadas como Teen Vogue, que hace un par de días ha afrontado uno de sus momentos más duros en Twitter tras sugerir a las mujeres recomendaciones para lograr una “vagina de verano”.

¿Acaso la vagina cambia según la temporada del año? Es lo que muchos se preguntaron en Twitter luego de leer la publicación de Teen Vogue el pasado miércoles 30 de mayo.

"Cómo conseguir tu mejor vagina de verano" fue el titular escogido por la publicación para dar sus recomendaciones de cara a la temporada de verano que está muy próxima a llegar, pero, como era de esperar Twitter fue al asecho de este pequeño descuido periodístico.

Internamente el artículo ofrece tips y recomendaciones sobre el cuidado de la vagina, zona tan sensible para las mujeres, que puede tener afecciones e infecciones durante el verano por factores como el sol, el calor, la playa, el campo, los trajes de baños mojados o mal lavados, entre otros.

El verano “puede volver su vagina más seca, haciendo que sea sensible y temperamental", según ha explicado la Dra. Sherry A. Ross.

“Oh, bueno, me he quedado atrapado en el modo Spring”, “Wait ?! Mi vagina de invierno no va a funcionar?”, “¿Cómo sobrevivió mi vagina a los veranos antes de este artículo?”, con algunas de las burlas que se han podido leer Twitter.

Este episodio vivido por Teen Vogue es una muestra de cómo cualquier marca o persona, puede estar a la deriva del ciberacoso o ciberbullying en Twitter u otras redes sociales, que tanto enciende las alarmas de organizaciones de padres y representantes de instituciones educativas.

Teen Vogue no ha sufrido tanto por ser la marca aliada para las jóvenes de la gran casa editorial y comunicacional de moda Vogue, pero cuando se trata de personas indefensas, son muchas las consecuencias que podrían dejar este tipo de conducta de verbo ofensivo o en tono de burla.

