Video de Hermione bailando como loca con todo y varita revoluciona las redes sociales

Te imaginabas ver algún día a Hermione bailando de manera alocada al ritmo de música electrónica? Esto fue lo que se consiguieron los asistentes de la Comic Con de Londres: una Hermione dando vueltas al ritmo de una música estridente, con todo y varita.

La graciosa escena, ya viral en las redes sociales, fue protagonizada por Kelsey Ellison, una YouTuber fanática de la saga Harry Potter y ya famosa por vestirse como varios personajes de las películas sobre el niño mago que sobrevivió.

Usuarios en Twitter han compartido miles de veces el video, volviéndolo viral a pocas horas de su publicación.

Hermione Granger, this is your last chance to impress me and to save yourself from elimination.

The time has come for you to lip sync for your life. Good luck and don't f*ck it up! https://t.co/tDgdxRiByc

— Oscar Romeu (@OneCuriousNurse) May 28, 2018